7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 265 подписчиков

Простил за 12 миллионов: Газманов вступился за бывшего продюсера перед судом

Простил за 12 миллионов: Газманов вступился за бывшего продюсера перед судом

Певец назвал причину своего обращения к суду. Олег Газманов LEGION-MEDIAНа судебном заседании Олег Газманов неожиданно изменил свою позицию и обратился к суду с просьбой выпустить из следственного изолятора его экс-директора Филиппа Россу, которому инкриминируют незаконное завладение чужими средствами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии