Простил за 12 миллионов: Газманов вступился за бывшего продюсера перед судом

Певец назвал причину своего обращения к суду. Олег Газманов LEGION-MEDIAНа судебном заседании Олег Газманов неожиданно изменил свою позицию и обратился к суду с просьбой выпустить из следственного изолятора его экс-директора Филиппа Россу, которому инкриминируют незаконное завладение чужими средствами.