Дорогие мои нищие сотоварищи-голодранцы, маргиналы, должники и побирушки. Я к вам с хорошей новостью, вдруг вы не знали, а я вот принесла! Вы чёрную икру пробовали?И как она вам?Ничего особенного же, больше понтов, чем прям "вау!".
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