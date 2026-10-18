Дорогие мои нищие сотоварищи-голодранцы, маргиналы, должники и побирушки. Я к вам с хорошей новостью, вдруг вы не знали, а я вот принесла! Вы чёрную икру пробовали?И как она вам?Ничего особенного же, больше понтов, чем прям "вау!".