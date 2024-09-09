Черно-белые фото набирают популярность

У россиян растет популярность черно-белой фотографии. Согласно данным опроса «Мегафона», приуроченного к запуску смартфонов серии Honor 200, 84% респондентов отмечают повышенный интерес к таким снимкам, которые ассоциируются с детством и историческими хрониками.