Разработана новая электронная кожа

Китайские инженеры представили новую искусственную кожу с возможностью передавать ощущения.Благодаря трехмерной структуре и датчикам внутри, данная материя может передавать трение, давление и деформацию её носителю.
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