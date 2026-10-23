Мужчина регулярно приходил в магазины под видом обычного покупателя, прятал выбранные товары под одежду и покидал торговый зал В Бийске 31-летний местный житель получил два с половиной года колонии строгого режима за многочисленные кражи продуктов и алкоголя из торговых точек.
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