А что кроме Евро-2020? «Милуоки» спешит в финал НБА даже без Янниса, Мусэрского не взяли на Олимпиаду, синхронисткам запретили купальники с изображением медведя

Если вам интересен не только Евро-2020, ловите главные новости четверга из мира другого спорта: 1. До открытия рынка свободных агентов в НХЛ остается чуть меньше месяца, но трансферный движ уже начался.
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