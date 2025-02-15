Экс-игрок «Химок» Антич: В «Зените» у Мимовича все получится

Соотечественник приветствовал переход футболиста в клуб из Санкт-Петербурга. Бывший футболист «Химок», а ныне игрок сербского «Партизана» Никола Антич поделился мнением об игре сербского защитника Огнена Мимовича.
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