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Восьмой брак, разрыв с братом в США и срок для племянника: семейные драмы Дмитрия Киселева

Восьмой брак, разрыв с братом в США и срок для племянника: семейные драмы Дмитрия Киселева

Личная жизнь Дмитрия Киселева полна резких контрастов: за долгие годы путь от студенческих загсов до спокойной семейной гавани растянулся по карте от подмосковных поселков и Крыма до Женевы и штата Колорадо.

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