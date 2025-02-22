Трамп пригрозил Украине проблемами, если украинские власти не отдадут США полезные ископаемые

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заявил, что Украина столкнется с проблемами, если ее власти не подпишут с Соединенными Штатами соглашение по украинским редкоземельным элементам.
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