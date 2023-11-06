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Глубоко возмущены: Эр-Рияд жёстко обратился к Израилю из-за угрозы сбросить ядерную бомбу на осаждённую Газу

Глубоко возмущены: Эр-Рияд жёстко обратился к Израилю из-за угрозы сбросить ядерную бомбу на осаждённую Газу

Глубоко возмущены: Эр-Рияд жёстко обратился к Израилю из-за угрозы сбросить ядерную бомбу на осаждённую Газу Евгения КомароваСаудовская Аравия выразила своё глубокое возмущение в отношении заявлений Амихая Элияху, главы израильского министерства по делам Иерусалима и наследия еврейского государства.

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