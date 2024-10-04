СК: Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении мигрантов в Петербурге

Собирающиеся группами мигранты нападают на жителей Санкт-Петербурга. Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования дела об избиении иностранцами молодого мужчины, об этом написала пресс-служба ведомства.
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