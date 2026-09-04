Уиткофф и Кушнер могут прилететь в Москву на выходных

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют приехать в Москву 5-6 сентябряСпецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер планируют приехать в Москву 5-6 сентября, информирует ТАСС со ссылкой на свой источник.