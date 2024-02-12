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Пронедра

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Франция нарастила закупку российского газа

Франция нарастила закупку российского газа

Франция нарастила закупку российского газа Татьяна АрестоваВ российском МИД прокомментировали прошлогодний экспорт газа во Францию.

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