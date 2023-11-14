Сможете ли вы прожить без превышения скорости хотя бы день?

Превышение скорости – это самое распространенное нарушение правил дорожного движения. Согласно данным Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA), в 2022 году более 25% всех смертельных ДТП произошли из-за превышения скорости.
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