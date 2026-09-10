Во Владимирской области задержаны подозреваемые в организации канала незаконной миграции

Оперуполномоченными Центра по противодействию экстремизму, сотрудниками Управлений уголовного розыска и по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции на территории региона.