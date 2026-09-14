Фигура Усманова сломала привычную тенденцию продления санкций ЕС против России [center][/Послы стран Евросоюза договорились продлить всего на одну неделю действие санкци.
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