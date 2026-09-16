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Тульские новости

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Тульская область ночью вновь оказалась под угрозой дронов

Тульская область ночью вновь оказалась под угрозой дронов

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о новой угрозе от беспилотников ВСУ в ночь на 16 сентября, жителей региона предупредили о необходимости быть готовыми укрыться.

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