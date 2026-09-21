Самолет НАТО Saab 340B ISR облетел границы России и Белоруссии

Разведывательный самолет НАТО Saab 340B ISR 20 октября облетел границы российских Калининградской, Псковской и Ленинградской областей, а также Белоруссии, вылетев из Польши и вернувшись туда после маршрута через Литву, Латвию и Эстонию.
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