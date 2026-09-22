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Geely Galaxy E5: официальный показ перед запуском 23 сентября

Geely Galaxy E5: официальный показ перед запуском 23 сентября

Новый электрический кроссовер Geely EX5 был официально представлен в Китае с задним приводом мощностью 329 л.

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