«Ф-1» рассматривает вторую гонку в Сингапуре как замену Гран-при России

«Формула-1» пока не определилась, какой этап заменит Гран-при России в календаре сезона-2022. Гонка в Сочи была запланирована на 25 сентября в рамках «тройника» с Гран-при Сингапура и Японии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх