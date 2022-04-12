Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 19 апреля

Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в Росавиации. Под режим временного ограничения на полеты попадают 11 аэропортов РФ: в Анапе, Брянске, Белгороде, Воронеже, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.