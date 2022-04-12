Журнал «Профиль»

13 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бушмелева
    Ну в общем да - Россия больше не свалка для мусорных долларов. Амеры инфляцию сами делают - сами пусть и расхлёбывают...Байден обвинил Ро...
  • Павел Гончаров
    США само втянула Россию в эту спец.операцию, а теперь обвиняет Россию в инфляции своей страны. ЭТО как в анекдоте, кт...Байден обвинил Ро...
  • Владимир Соловьев
    БУДЕТ ЧТО ТО НОВОЕ: ПОСЛЕ САНКЦИЙ ВСЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СКОПОМ И ОДНОВРЕМЕННО РИНУТСЯ ОБРАТНО В РОССИЮ.Санкции ЕС создад...

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 19 апреля

Ограничение полетов в аэропорты юга и центральной части России продлено до 19 апреля

Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в Росавиации. Под режим временного ограничения на полеты попадают 11 аэропортов РФ: в Анапе, Брянске, Белгороде, Воронеже, Геленджике, Курске, Краснодаре, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе, Элисте.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх