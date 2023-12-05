МВД допросило родственников и друзей экс-депутата Красноярского края Гольдмана

Сотрудники МВД допросили близких родственников и друзей экс-депутата законодательного собрания Красноярского края Романа Гольдмана, который был объявлен в розыск после предъявления ему обвинений в мошенничестве.
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