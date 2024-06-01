Лекарственное растение Норичник шишковатый (Scrophularia nodosa)

Лечение: кожа Семейство: норичниковые Признаки Многолетнее растение высотой 50-100 см. Стебель не крылатый, с четырьмя острыми гранями, листорасположение супротивное, листья черешковые, яйцевидно-ланцетные или сердцевидные, двоякопильчатые.
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