Дмитрий Артюхов принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с победителями и финалистами «Лидеров России»

12 марта Президент РФ, председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин встретился в Кремле с победителями и финалистами всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России», а также выпускниками проектов «Лидеры России.