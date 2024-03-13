Дмитрий Артюхов принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с победителями и финалистами «Лидеров России»

12 марта Президент РФ, председатель Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» Владимир Путин встретился в Кремле с победителями и финалистами всех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России», а также выпускниками проектов «Лидеры России.
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