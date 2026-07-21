Залужный может не получить пост в новом кабмине Украины

По информации издания Euobserver, опирающегося на украинские источники, посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, скорее всего, останется на своем посту.
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