Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Что не так с внешним видом 22-летней Алины Загитовой

Что не так с внешним видом 22-летней Алины Загитовой

Прославленная российская одиночница с недавних пор пытается покорить шоу-бизнес. И если раньше красавицу журили за слишком смелые образы и «вульгарный» макияж, то сегодня дело приняло по-настоящему неприятный оборот.

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