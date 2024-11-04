Что не так с внешним видом 22-летней Алины Загитовой

Прославленная российская одиночница с недавних пор пытается покорить шоу-бизнес. И если раньше красавицу журили за слишком смелые образы и «вульгарный» макияж, то сегодня дело приняло по-настоящему неприятный оборот.
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