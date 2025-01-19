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С Крещением Господним! Сегодня по всему Краснодарскому краю будут доступны места для купания

С Крещением Господним! Сегодня по всему Краснодарскому краю будут доступны места для купания

Сегодня до вечера будут доступны места для купания на Крещение. Напомним, на Кубани подготовлено около 120 купелей для крещенских омовений Православные верующие празднуют один из самых значимых праздников.

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