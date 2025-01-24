После морозной ночи без отопления остались десятки домов в Чкаловском поселке Омска. Возобновить подачу тепла обещают до конца дня.
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После морозной ночи без отопления остались десятки домов в Чкаловском поселке Омска. Возобновить подачу тепла обещают до конца дня.