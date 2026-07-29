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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Монреаля» лучшее молодое ядро в НХЛ по версии Sportsnet. «Сан-Хосе» – 2-й в списке, «Анахайм» – 3-й, «Оттава» – 4-я, «Филадельфия» – 5-я

Портал Sportsnet составил топ-5 команд НХЛ с лучшим молодым ядром.  В списки включались игроки в возрасте не более 25 лет – как правило, уже выступающие в лиге.

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