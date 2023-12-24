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Задобрить Дракона: с каким маникюром встречать 2024 год, чтобы привлечь удачу

Задобрить Дракона: с каким маникюром встречать 2024 год, чтобы привлечь удачу

С приближением нового года, особенно если вступает в силу год Дракона по восточному календарю, многие из нас стремятся создать особенный облик, встречая этот период с уверенностью и энергией, которые могут привлечь удачу.

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