Замена «Илиаде» и «Беовульфу»: в России снимут масштабный фильм по «Слову о полку Игореве»

Главный эпос древнерусской литературы превратится в масштабный блокбастер. Экранизация "Слова о полку Игореве" Изображение сгенерировано с помощью ИИ.
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