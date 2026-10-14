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Воронежские новости

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Ракетная опасность в Воронежской области!

Ракетная опасность в Воронежской области!

Жителей Воронежской области просят подготовиться к возможной ракетной атаке: взять документы, еду, воду, медикаменты и найти укрытие.

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