В ГУР слова Буданова о «захвате» Крыма назвали информационной борьбой

Представитель ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал слова своего начальника Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении ВСУ (Вооруженные силы Украины) в Крым летом 2023 года частью информационной борьбы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии