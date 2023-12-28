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В ГУР слова Буданова о «захвате» Крыма назвали информационной борьбой

В ГУР слова Буданова о «захвате» Крыма назвали информационной борьбой

Представитель ГУР (Главного управления разведки) Минобороны Украины Андрей Юсов назвал слова своего начальника Кирилла Буданова о несостоявшемся вторжении ВСУ (Вооруженные силы Украины) в Крым летом 2023 года частью информационной борьбы.

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