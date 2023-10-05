Aperol просит запретить его сторонний импорт в Россию

Владелец Aperol из Италии попросил запретить его сторонний импорт в Россию Итальянская компания потребовала запретить импорт Aperol компанией из Ростовской области, поскольку поставляет его сама, хоть и сократила присутствие на рынке.
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