Аэропорт Пулково после более чем шестичасовой приостановки полётов из-за ночной атаки беспилотников возвращается к штатной работе, к 11:00 субботы задержанными числились свыше 50 рейсов, ещё 26 вылетов отменили.
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