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Китайцы полчаса послушали госсекретаря США, встали и ушли

Китайцы полчаса послушали госсекретаря США, встали и ушли

В российско-американских переговорах Россия может последовать примеру Китая, хотя и с большим терпением София Сачивко Фото: Сергей Бобылев/ТАСС   Пандемия коронавируса как фактор, влияющий на политическую ситуацию, переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, требования России к Западу о гарантиях безопасности, выборы в Государственную Думу РФ, затягивающаяся сертификация «Северного потока-2», давно ставшего заложником геополитики, оказались в числе знаковых событий уходящего года.

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