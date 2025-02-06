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test mazurok

1 подписчик
😱 Два человека погибли на пожаре в заброшенном здании в Керчи

😱 Два человека погибли на пожаре в заброшенном здании в Керчи По информации ГУ МЧС России по Крыму, пожар произошел в двухэтажном заброшенном здании.

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