Генерал-лейтенант армии США восхитился стойкостью атакованного в Польше российского посла

wikipedia.org/U.S. Air Force/Public Domain Ветеран войны во Вьетнаме, бывший летчик, экс-заместитель начальника штаба ВВС США Томас Макинерни высоко оценил поведение российского посла в Польше Сергея Андреева, которого облили красной краской 9 мая.
wikipedia.org/U.S. Air Force/Public Domain Ветеран войны во Вьетнаме, бывший летчик, экс-заместитель начальника штаба ВВС США Томас Макинерни высоко оценил поведение российского посла в Польше Сергея Андреева, которого облили красной краской 9 мая.
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