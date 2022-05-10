Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Лановой
    А Филип верхом на кресте?Организаторы «Пес...
  • Алексей Перин
    "....займут молодые и перспективные артисты. «Мне кажется, это будут Мари Краймбрери, Андрей Звонкий, дуэт Anna Asti...Организаторы «Пес...
  • Игорь
    Пусть переходят на гороховые блюда -супы там,пюре гороховое и т.д. 😂Монтян заявила, ч...

Генерал-лейтенант армии США восхитился стойкостью атакованного в Польше российского посла

Генерал-лейтенант армии США восхитился стойкостью атакованного в Польше российского посла

wikipedia.org/U.S. Air Force/Public Domain Ветеран войны во Вьетнаме, бывший летчик, экс-заместитель начальника штаба ВВС США Томас Макинерни высоко оценил поведение российского посла в Польше Сергея Андреева, которого облили красной краской 9 мая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх