Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Анкара запретила поставки 54 промышленных товаров в Израиль

Анкара запретила поставки 54 промышленных товаров в Израиль

Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 товаров до тех пор, пока в секторе Газа не прекратятся боевые действия, сообщает телеканал Yirmidort со ссылкой на заявление ведомства.

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