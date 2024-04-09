Анкара запретила поставки 54 промышленных товаров в Израиль

Министерство торговли Турции ввело ограничения на экспорт в Израиль 54 товаров до тех пор, пока в секторе Газа не прекратятся боевые действия, сообщает телеканал Yirmidort со ссылкой на заявление ведомства.
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