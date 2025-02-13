Мэллори, Ирвин и другие вечные пленники Эвереста

БигПикча вспоминает тех, для кого лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Это занятие сопряжено с множеством опасностей, но, несмотря на все это, ежегодно тысячи людей отправляются в путешествия, из которых они, скорее всего, не вернутся, и они знают об этом.