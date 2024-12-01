В Сириусе в 2025 году пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике Турнир состоится на федеральной территории с 28 сентября по 5 октября.
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В Сириусе в 2025 году пройдет чемпионат России по спортивной гимнастике Турнир состоится на федеральной территории с 28 сентября по 5 октября.