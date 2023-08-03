Правда и мифы, которые до сих пор сопровождают «дыхательные упражнения для похудения», от японского актера Мике Риосуке.

Японский актер Майк Рёске страдал от сильных болей в спине. Он обратился к врачу, который порекомендовал одно ежедневное упражнение для облегчения боли: Майк должен был делать сильный трехсекундный вдох и долгий семисекундный выдох.
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