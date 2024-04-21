Как правильно загадывать желания в «день бесконечного процветания» Акшая Тритья 22 апреля 2024 года Татьяна СергееваРаз в год наступает особый день, который называют «днем волшебства» и который считается временем, когда можно исполнить все свои желания.
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