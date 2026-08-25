Александр Беглов встретился с чемпионками мира по художественной гимнастике

Как сообщила пресс-служба администрации Петербурга, встреча Александра Беглова и Александра Бельского с победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в командном многоборье прошла в Смольном в понедельник, 25 августа.
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