Доказано: злость — это не всегда плохо

Злые люди, чаще всего, воспринимаются окружающими людьми негативно. Для этого есть все основания, ведь на эмоциях люди способны на не самые лицеприятные поступки могут допустить то, на что в обычной ситуации никогда бы не решились.
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