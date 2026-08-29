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Пять технологий аккумуляторов, которые могут вывести электромобили за пределы литий-ионной эры

Пять технологий аккумуляторов, которые могут вывести электромобили за пределы литий-ионной эры

Электромобили Tesla / © Tesla Однако исследователи и производители аккумуляторов активно работают над альтернативными технологиями, которые позволили бы уменьшить зависимость от лития и других критически важных материалов, повысить безопасность или значительно увеличить плотность энергии.

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