В РФ фермерам следует поставить на учет домашнюю птицу

В российском интернет-пространстве стремительно набирают популярность видеоролики, на которых владельцы личных подсобных хозяйств приносят живых кур, петухов и даже страусов в многофункциональные центры (МФЦ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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