Появление вооружённой банды мигрантов в Петербурге оказалось фейком

Видео драки подростков выдали за нападение мигрантов.Pr Scr vk.com/spb__police--> Полиция Петербурга установила личности школьников, видео с дракой которых преподнесли как подтверждение новости о появлении в городе новой банды мигрантов.
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