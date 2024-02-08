Зачем Беларусь запускает цифровой рубль?

Национальный банк Беларуси (НББ) подтвердил запуск цифрового национального рубля (ЦНР) в 2026 году. Заместитель начальника отдела исследований и стратегического развития НББ Михаил Демиденко объявил о целях внедрения ЦНР, включая децентрализацию международных платежей и уменьшение рисков из-за санкций.
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