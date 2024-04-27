"Гөлназның мәхәббәтен яулар өчен мин нишләргә дә белмәдем. Наилнең кредит картасы бар иде. Шуннан 70 мең акча алып, Гөлназга биргәч, мине кире «компания»гә кабул иттеләр.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
"Гөлназның мәхәббәтен яулар өчен мин нишләргә дә белмәдем. Наилнең кредит картасы бар иде. Шуннан 70 мең акча алып, Гөлназга биргәч, мине кире «компания»гә кабул иттеләр.