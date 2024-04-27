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Интертат

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"Гөлназның мәхәббәтен яулар өчен мин нишләргә дә белмәдем

"Гөлназның мәхәббәтен яулар өчен мин нишләргә дә белмәдем. Наилнең кредит картасы бар иде. Шуннан 70 мең акча алып, Гөлназга биргәч, мине кире «компания»гә кабул иттеләр.

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